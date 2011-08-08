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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 15:51 BJT

〔东京美债〕公债价格上涨,因股市普跌盖过美国评级遭降的影响

路透香港8月8日电---美国公债价格周一在亚洲市场升高,收益率(殖利率)曲线趋陡,此前标准普尔调低美国债信评级,令本已担忧全球经济放缓和欧债危机蔓延的投资者更加不安.

受评级下调影响最大的美国公债走势呈两极分化,短期和中期公债仍扮演着传统的避风港角色,尽管美国财政状况恶化拖累长期公债下跌.

亚洲股市周一普遍下挫,但随着欧洲股市盘初回弹,亚股收复部分跌幅.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS挫跌3.2%,连续五个交易日累计跌幅达13%,而标准普尔电子迷你股指期货ESv1下跌约1.2%.

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