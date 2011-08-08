〔东京美债〕公债价格上涨,因股市普跌盖过美国评级遭降的影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月8日电---美国公债价格周一在亚洲市场升高,收益率(殖利率)曲线趋陡,此前标准普尔调低美国债信评级,令本已担忧全球经济放缓和欧债危机蔓延的投资者更加不安.
受评级下调影响最大的美国公债走势呈两极分化,短期和中期公债仍扮演着传统的避风港角色,尽管美国财政状况恶化拖累长期公债下跌.
亚洲股市周一普遍下挫,但随着欧洲股市盘初回弹,亚股收复部分跌幅.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS挫跌3.2%,连续五个交易日累计跌幅达13%,而标准普尔电子迷你股指期货ESv1下跌约1.2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。