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债券 | 2011年 8月 8日 星期一 15:42 BJT

〔标题新闻〕美国公债五年期CDS涨6基点至63个基点,此前标普调降美国信用评级--Markit数据

注:CDS为信用违约互换缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7J80A9]

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