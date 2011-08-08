〔中国债市〕信用债收益率估值多数下行,短融跌幅领先--交易商协会

路透上海8月8日电---中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周短期融资券和中期票据的收益率估值多数下跌,且短融跌幅尤甚,达7-13个基点(bp).

除五年期AA+和AA级中票收益率估值小幅上涨2个bp外,其馀品种的中票跌幅均在1-3个bp区间内.

中国大型投行--中金公司最新中国信用策略周报认为,银行间市场基金类投资者抛售短融已基本完成,而且未来两个月短融到期量大,供给压力很小,收益率将出现回落;中票和企业债则未来供给将继续增加,收益率仍有上行压力,或至少难以回落.[ID:nCN1882481]

受流动性回复宽松扶助,债市买气自上周四开始回升,收益率明显走低,而标准普尔调降美国长期债信评级,更进一步引发全球金融市场动荡,投资者避险情绪随即升温.[CN/CN]

标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.消息引发周一全球金融市场动荡[ID:nCN1880839]

以下为各品种的具体估值情况:

发行主体评级 一年期 三年期 五年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 5.34 -13 5.34 -2 5.46 -3

AAA 5.45 -11 5.49 -3 5.58 -3

AA+ 5.86 -10 5.86 -1 6.04 +2

AA 6.27 -7 6.18 -1 6.50 +2

银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.

银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.

估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值内容应至少包含非金融企业债务融资工具1、3、5年期限的重点AAA、AAA、AA+和AA级品种.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布.

短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市後二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随後,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.

而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)

参看详情,可点选交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/578667)