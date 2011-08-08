〔韩国股市〕收盘重挫3.82%至10个月来最低位,因美债信评级遭调降(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更新细节)
路透首尔8月8日电---韩国股市周一从大跌逾7%中扳回部分跌幅,但仍录得10个月以来最低收盘水准;因美国债信评级遭调降,散户投资者加速抛盘.
综合股价指数(KOSPI).KS11收跌3.82%,报1,869.45点.此前更一度暴跌7.4%,为2008年10月末以来最大单日百分比跌幅.今日收盘水准也是去年10月19日以来最低.
韩国证交所表示,过去五个交易日以来,综合股价指数累计已跌14%,市值已蒸发170.5万亿(兆)韩元(1,597亿美元).
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。