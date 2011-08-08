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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 15:55 BJT

〔韩国股市〕收盘重挫3.82%至10个月来最低位,因美债信评级遭调降(更新版)

(更新细节)

路透首尔8月8日电---韩国股市周一从大跌逾7%中扳回部分跌幅,但仍录得10个月以来最低收盘水准;因美国债信评级遭调降,散户投资者加速抛盘.

综合股价指数(KOSPI).KS11收跌3.82%,报1,869.45点.此前更一度暴跌7.4%,为2008年10月末以来最大单日百分比跌幅.今日收盘水准也是去年10月19日以来最低.

韩国证交所表示,过去五个交易日以来,综合股价指数累计已跌14%,市值已蒸发170.5万亿(兆)韩元(1,597亿美元).

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