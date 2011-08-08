北约调查阿富汗直升机坠毁事件

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔8月7日电---北约周日试图确定阿富汗坠毁直升机是否是被塔利班武装分子击落的。此次事故造成38人死亡，是外国军队在阿富汗10年战争期间单次事故死亡人数最大的一次。

北约称，阿富汗东部和南部的塔利班武装分子周日还在另外两场袭击中杀死了另外四名北约士兵。

尽管也有一些法国部队驻扎在阿富汗东部的卡比萨省(Kapisa)，但在这些地区服役的外国士兵多数是美国人。

法国总统办公室表示，武装分子在卡比萨省塔哈布(Tagab)山谷发起的袭击造成两名法国士兵死亡，五人受伤。另外两人的国籍尚无法立即证实。

周五夜间发生的直升机坠毁事件造成包括海豹突击队第六分队队员在内的30名美国士兵、7名阿富汗士兵以及一名翻译死亡。

塔利班迅速声称对此次事件负责，称这架飞机是被火箭推进榴弹击中而坠毁的。尽管塔利班经常夸大其在涉及外国军队事件中的角色，但一名美国官员在华盛顿表示，这架直升机据信是被击落的。

北约领导的国际安全援助部队(ISAF)证实了死亡人数，称飞机坠毁原因还在调查中。（完）