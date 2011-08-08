北约调查阿富汗直升机坠毁事件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔8月7日电---北约周日试图确定阿富汗坠毁直升机是否是被塔利班武装分子击落的。此次事故造成38人死亡，是外国军队在阿富汗10年战争期间单次事故死亡人数最大的一次。
北约称，阿富汗东部和南部的塔利班武装分子周日还在另外两场袭击中杀死了另外四名北约士兵。
尽管也有一些法国部队驻扎在阿富汗东部的卡比萨省(Kapisa)，但在这些地区服役的外国士兵多数是美国人。
法国总统办公室表示，武装分子在卡比萨省塔哈布(Tagab)山谷发起的袭击造成两名法国士兵死亡，五人受伤。另外两人的国籍尚无法立即证实。
周五夜间发生的直升机坠毁事件造成包括海豹突击队第六分队队员在内的30名美国士兵、7名阿富汗士兵以及一名翻译死亡。
塔利班迅速声称对此次事件负责，称这架飞机是被火箭推进榴弹击中而坠毁的。尽管塔利班经常夸大其在涉及外国军队事件中的角色，但一名美国官员在华盛顿表示，这架直升机据信是被击落的。
北约领导的国际安全援助部队(ISAF)证实了死亡人数，称飞机坠毁原因还在调查中。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。