《外汇专栏》澳元技术面看跌讯号强烈

(本文作者是路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Krishna Kumar 编译 程琳

路透悉尼8月8日电---虽说现在肯定不是大量买卖任何货币的时候,同理也不是大量买卖各类金融资产的时候,但我愿冒险谏言:可大抛澳元.我认为,这是汇市唯一明朗的交易.

尽管基本面仍非常利好澳元,但从技术图表上看,看跌澳元是完全合理的.我预计基本面将在未来某个时候改变.那时澳元就会像技术面预测的那样大跌.

同时,若反弹至1.1081-1.0375间跌势的回档位,就要借机做空澳元.与我观点相同的人显然是少数,但我总会设置止损位来保护自己.

详细评论澳元前,先简单讲一下其它货币的短期前景:

欧元:除非你是亚洲央行的经纪人,不然纯属浪费时间.我认为1.4000-1.4500这个区间很难突破.我预计最终会跌破这一区间,但先是会勉力突破1.4540(不太可能成功).在1.4350-70和1.4420-40抛出,1.4550止损.

日圆和瑞郎:由于央行干预和估值过高,走势极度胶着.尽管两者短期可能进一步上涨,但追涨的回报不大,还是应该在场边观望.在收盘跌破重要的周移动均线後,做空澳元/日圆或许有利可图.

除日圆以外的亚洲货币:受央行遏制,美元避险买盘遭遇央行对本币的卖盘.虽然很多知名人士说亚洲是避风港,但我不敢茍同.对正进入短期减速周期(七年)的亚洲而言,欧美出现状况实在太不是时候.中国当局很清楚这一点,不然你认为他们干嘛要抱怨?

新西兰元:是新西兰央行总裁博拉尔德出场的时候了,如果他是认真的,就开始抛售新西兰元,停止抱怨新西兰元太高了吧.汇市也在推波助澜.短期内很容易达到0.7850-0.7950.

澳元:高收益、亚洲央行为分散外汇储备而祭出的买盘(澳洲拥有AAA评级)、及对高收益澳洲公债的买盘将支撑澳元.但目前为止助燃澳元的因素(亚洲增长的折射,风险风向标),也将是抛售它的原因.

市场下一阶段的特点将是亚洲增长明显放缓和风险厌恶情绪.哪种货币最能体现这两点?

与澳元高度关联的标准普尔500指数已经从高位跌落12%,而澳元也从相应高位跌落6%.尽管我意识到在市况震荡时关联度会下降,但值得注意的是,标普500指数收在1,200点时,若市况正常,则意味着澳元应当在0.9800美元水平.

标普500指数正跌向1,130点,金价和澳元则大大上涨.

简单看一下澳元技术水准:1.1032-83失守并跌破1.07 75-90,导致1.0390受到测试,并小幅跌至1.0375(0.8080低点-1.1081高位之间23.6%的回档位).大幅反弹时又在1.0525遇阻(接近1.0780-1.0375跌势间38.2%的回档位).

短线人士在升向1,0525的路上卖空/逢高抛售,1.0585设置止损,以防跌破1.0258(12月31日高位)後再测试1.0030(0.9705-1.1081间76.4%的回档位).

中线人士在升向1.0625的途中卖空/逢高抛售,1.0705设置止损,以防重新测试0.9700-50(震後低点).

长线人士做空/逢高抛售,在1.0810止损.现阶段或许没有获利了结.

让我们拭目以待明天的表现吧.(完)