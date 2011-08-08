〔新兴汇市〕韩元创近九个月单日最大跌幅,新兴亚洲货币料将走疲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月8日电---韩元周一创下近九个月来单日最大跌幅,因适值欧美疑虑升高之际,投资者持续削减新兴亚洲货币及股市的风险敞口.
由于标准普尔调降美国信用评等,七国集团(G7)财长誓言要共同行动以稳定市场,不过在投资者抛售亚洲股票的情况下,此番话语并未真正帮助新兴亚洲货币扳回跌幅.
交易员和分析师表示,发现韩国外汇当局及印尼央行等一些亚洲决策者在采取行动遏制本币跌势,以期平复市场信心且打击通胀.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。