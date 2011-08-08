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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 16:16 BJT

〔新兴汇市〕韩元创近九个月单日最大跌幅,新兴亚洲货币料将走疲

路透新加坡8月8日电---韩元周一创下近九个月来单日最大跌幅,因适值欧美疑虑升高之际,投资者持续削减新兴亚洲货币及股市的风险敞口.

由于标准普尔调降美国信用评等,七国集团(G7)财长誓言要共同行动以稳定市场,不过在投资者抛售亚洲股票的情况下,此番话语并未真正帮助新兴亚洲货币扳回跌幅.

交易员和分析师表示,发现韩国外汇当局及印尼央行等一些亚洲决策者在采取行动遏制本币跌势,以期平复市场信心且打击通胀.

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