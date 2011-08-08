中国大连一化工企业在建防潮堤坝溃坝

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月8日电---新华社报导称，受台风“梅花”影响，大连金州开发区大孤山福佳化工有限公司在建防潮堤坝发生溃坝，附近居民被紧急疏散。
据报导，大连边防支队调派警力赶到现场，阻止海水进入“罐区”，防止剧毒化工产品泄漏，边防官兵并协助疏散附近居民。
报导未透露财产损失或人员受伤方面的细节。
路透联系福佳化工公司前台，一名女员工称不知道任何关于泄漏的情况。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。