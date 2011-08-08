版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 16:05 BJT

〔中国期市〕沪铜收跌1.3%,伦铜收复早前因美国评级下调所致失地

路透上海8月8日电---伦敦期铜周一收复早前失地,此前曾触及9,000美元下方的日低,因标准普尔下调美国AAA债信评级的消息引发全球市场动荡.

0724GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微涨0.2%,报每吨9,061.25美元,此前一度跌破9,000美元大关,至8,950美元,为6月27日以来最低.伦敦期铜上个交易日下跌了4.2%.

沪铜主力10月期货合约SCFcv1开跌1.6%报每吨67,460元人民币,追随伦铜上个交易日的跌势.

沪铜一度下跌2.8%,至66,630元人民币,亦为6月27日以来最低.之後该合约缩减跌幅,收跌1.3%,报67,680元人民币.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐