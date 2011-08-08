〔中国期市〕沪铜收跌1.3%,伦铜收复早前因美国评级下调所致失地

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月8日电---伦敦期铜周一收复早前失地,此前曾触及9,000美元下方的日低,因标准普尔下调美国AAA债信评级的消息引发全球市场动荡.
0724GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微涨0.2%,报每吨9,061.25美元,此前一度跌破9,000美元大关,至8,950美元,为6月27日以来最低.伦敦期铜上个交易日下跌了4.2%.
沪铜主力10月期货合约SCFcv1开跌1.6%报每吨67,460元人民币,追随伦铜上个交易日的跌势.
沪铜一度下跌2.8%,至66,630元人民币,亦为6月27日以来最低.之後该合约缩减跌幅,收跌1.3%,报67,680元人民币.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。