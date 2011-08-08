中国搜索引擎百度与宝马合作车载搜索

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海8月8日电---中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)周一称，已与宝马(BMWG.DE)签署车载搜索合作协议。

百度声明中称，宝马和百度将合作开发一平台，车主可以在车内通过该平台阅读邮件、查看地图并获取其他信息。

百度总裁助理张东晨在声明中称：“我们希望，不管通过何种终端，人们都可以通过百度的‘框’ 来便捷地找到自己想要的信息。”

百度称还接到了其他汽车厂商的合作邀请，但未透露更多细节。

上月百度与华数传媒达成战略合作，为华数所覆盖的数千万家庭用户提供电视搜索服务。(完)