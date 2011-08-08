中国搜索引擎百度与宝马合作车载搜索

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月8日电---中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)周一称，已与宝马(BMWG.DE)签署车载搜索合作协议。
百度声明中称，宝马和百度将合作开发一平台，车主可以在车内通过该平台阅读邮件、查看地图并获取其他信息。
百度总裁助理张东晨在声明中称：“我们希望，不管通过何种终端，人们都可以通过百度的‘框’ 来便捷地找到自己想要的信息。”
百度称还接到了其他汽车厂商的合作邀请，但未透露更多细节。
上月百度与华数传媒达成战略合作，为华数所覆盖的数千万家庭用户提供电视搜索服务。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。