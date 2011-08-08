〔中国票据市场〕转贴利率高位回落,外围环境骤紧令紧缩预期松动

路透上海8月8日电---中国票据市场转贴利率报价周一高位回落.美国债信评等被调低重创全球金融市场,面对愈发不利的外围环境,中国经济未来不确定性明显增加,这令紧缩预期有所松动,推低此前持续坚挺的转贴利率.

业内人士预计,本周将公布7月经济数据,物价数据恐仍不佳,但由于外围市场不稳,货币政策可能暂时选入两难境地,短期票据市场利率可能还有回调动力.

"转贴价格稍微下来点,降了有十几、二十个点,幅度不小,但还是在8%以上,之前本来就高,(降幅)给人的感觉上也不是那麽明显,"上海一股份制银行交易员表示.

他指出,之前由于信贷规模严控,以及政策紧缩之弦紧绷,票据市场预期普遍悲观,转贴利率难以摆脱无量上行态势.但随着美债评级被降,全球经济不确定性日益增加,如果国际市场形势继续动荡,中国暂缓紧缩货币政策的亦成为可能.

中国明日将公布备受关注的7月居民消费价格指数(CPI)等宏观经济数据,6月CPI已触及6.4%的三年高点.

标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.消息引发周一全球金融市场动荡.[ID:nCN1880839]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5334/7.9450 8.8590/8.3250 9.3150/8.6532

上日 8.5465/7.9775 8.8795/8.3565 9.4282/8.7132

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变动-1.31bp/-3.25bp -2.05bp/-3.15bp -11.32bp/-6.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价亦走低**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.8989%,较上日的6.9311%走低.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3006/3.2261 3.3809/3.3154

上日 3.3756/3.2986 3.3886/3.3326

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)