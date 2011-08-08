《外汇动态》澳元/美元在200日均线受到支撑,澳元隐含波动率窜升

澳元在200日移动均线切入位1.0306附近受到支撑,但料将极易受股市和大宗商品市场的波动影响.

避险情绪升高亦推动澳元兑美元隐含波动率走升,一个月期澳元兑美元波动率AUD1MO=目前在15.70左右,在海外现汇触及低位时曾攀抵约16.5,上周五为14.35.

delta值为0.25的一个月期风险逆转指标触及3.75,偏向澳元卖权,上周五为3.5,上周低位约在1.5.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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