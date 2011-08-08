〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及三周低点,受欧美债务危机拖累

路透曼谷8月8日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶合约周一降至三周低点,追随油价和股市颓势.交易员称,这均受到美国信用评等遭调降和欧洲债务危机冲击.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约下跌8.9日圆或2.3%,结算价报每公斤370.5日圆(4.72美元).该合约一度降至盘中低点370.2日圆,为7月14日以来的最低.

上海期货交易所橡胶主力1月合约<0#SNR:>下滑15元人民币,收报每吨33,690元人民币(5,231美元).