〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及三周低点,受欧美债务危机拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月8日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶合约周一降至三周低点,追随油价和股市颓势.交易员称,这均受到美国信用评等遭调降和欧洲债务危机冲击.
TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约下跌8.9日圆或2.3%,结算价报每公斤370.5日圆(4.72美元).该合约一度降至盘中低点370.2日圆,为7月14日以来的最低.
上海期货交易所橡胶主力1月合约<0#SNR:>下滑15元人民币,收报每吨33,690元人民币(5,231美元).
一位交易员表示,"今日没有提振TOCOM价格的正面因素,因为所有人仍在忧虑可能冲击世界经济的欧美债务危机."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。