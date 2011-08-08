〔中国债市〕人民币利率互换受美债评级调降影响普跌,後市受流动性制肘

路透上海8月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周一全线下跌,标普调降美债信用评级使得避险情绪陡然升温,紧缩政策料暂缓令债市暖意袭人.不过IRS跌幅下午有所收敛,显示市场过度反应後正在修正预期,且流动性走向也令IRS市场存在不确定性.

交易员认为,尽管美债评级被调低,但作为屈指可数的稳健投资渠道之一,其需求不会受到明显的影响,对国内债市的影响也将有限,市场的忧虑有些过度并随後作出了调整.

对IRS的未来走势,上海一银行交易员表示谨慎乐观,他称,"要看流动性的宽松是否可持续,...(紧缩预期)降温的时候,风险最大."

中国银行间债市周一现券收益率全线走低.市场预计,国内紧缩政策出台将更趋谨慎,政策面担忧缓解助力现券收益率普跌.此外,七天加权回购利率周一在3.0%左右的阶段低位徘徊.因在较为淡静的消息面下,隔夜和七天等短期限资金供给较为充裕.[CN/CN]

标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.消息引发周一全球金融市场动荡[ID:nCN1880839]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.5883/ 3.6900 3.6836/ 3.7721 3.7629/ 3.8529 3.8143/ 3.9043 3.7900/ 4.0875

周五 3.9340/ 4.0060 3.8867/ 3.9717 3.8933/ 3.9817 3.9167/ 4.0000 3.9050/ 4.1600

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变动 -0.3457/-0.3160 -0.2031/-0.1996 -0.1304/-0.1288 -0.1024/-0.0957 -0.1150/-0.0725

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)