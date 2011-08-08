〔银行观点〕本周中国票据市场利率将振荡回落,资金面继续缓解--农行

路透上海8月8日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,资金面紧张状况进一步得到缓解,预计本周票据市场利率将振荡回落.

报告指出,央行连续三周通过公开市场操作向市场净投放资金,市场资金面紧张状况进一步得到缓解;此外,目前的票据市场利率处于相当高位,客观上也存在适度回调的需要.

报告并认为,本周将公布7月份宏观经济金融数据,公布日前後市场利率或将出现一定波动.7月新增人民币信贷或少于6月,机构压缩规模的压力将有所减轻,规模宽裕的机构甚至有买入的需求,以便日後规模紧张时置换成实体贷款.本周票据市场交投将略显活跃.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)