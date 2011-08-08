〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨至两个月高位附近,但兑欧元下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月8日电---英镑兑美元周一上涨至两个月高位附近,此前美国债信评级遭下调促使更多投资者抛售美元,不过英镑涨势受限,因英镑兑欧元下跌.
欧元全线上涨,因市场传言称欧洲央行正在买入西班牙和意大利公债,交易商指出,欧元兑英镑EURGBP=D4在0.8760英镑附近面临强劲阻力,此位为8月3日高点.
"美国评级被下调,经济成长减弱,市场便预期将出台另一轮量化宽松措施,"Lloyds TSB的外汇策略师Adrian Schmidt称.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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