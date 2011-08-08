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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 16:34 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨至两个月高位附近,但兑欧元下跌

路透伦敦8月8日电---英镑兑美元周一上涨至两个月高位附近,此前美国债信评级遭下调促使更多投资者抛售美元,不过英镑涨势受限,因英镑兑欧元下跌.

欧元全线上涨,因市场传言称欧洲央行正在买入西班牙和意大利公债,交易商指出,欧元兑英镑EURGBP=D4在0.8760英镑附近面临强劲阻力,此位为8月3日高点.

"美国评级被下调,经济成长减弱,市场便预期将出台另一轮量化宽松措施,"Lloyds TSB的外汇策略师Adrian Schmidt称.

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