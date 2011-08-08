《欧洲金融焦点》ECB干预债市支持西班牙和意大利,因决策者承诺行动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* ECB被发现买入公债,欧洲股市转升
* 意大利和西班牙公债收益率下降
* 金融高官承诺采取措施稳定市场
* 美联储进一步放松政策的压力加大,即便是象征性的
路透悉尼/巴黎8月8日电---欧洲央行(ECB)周一干预债市,响应支持西班牙和意大利、以避免欧元区金融崩溃的承诺.与此同时,七国集团(G7)和20国集团(G20)发表宽慰人心的讲话,安抚因美国债信评级遭调降而受到惊吓的投资者.
西班牙和意大利公债收益率(殖利率)下跌,因交易商表示,ECB扩大购债计划范围,将欧元区第三大和第四大经济体所发公债包含在内,这是其为阻止欧洲主权债务危机所采取的最新举措.
"他们每次向市场投入2,000万至2,500万(欧元)资金,"一名交易商称,"我们预计他们今天投入数十亿欧元."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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