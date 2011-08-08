《欧洲金融焦点》ECB干预债市支持西班牙和意大利,因决策者承诺行动

路透悉尼/巴黎8月8日电---欧洲央行(ECB)周一干预债市,响应支持西班牙和意大利、以避免欧元区金融崩溃的承诺.与此同时,七国集团(G7)和20国集团(G20)发表宽慰人心的讲话,安抚因美国债信评级遭调降而受到惊吓的投资者.

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)下跌,因交易商表示,ECB扩大购债计划范围,将欧元区第三大和第四大经济体所发公债包含在内,这是其为阻止欧洲主权债务危机所采取的最新举措.