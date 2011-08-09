《交易视点》中国债市不会出现乾坤大逆转,美债降级影响有限--中金

路透上海8月9日电---中国大型投行--中金公司最新中国利率策略周报认为,国内货币政策在年内因为海外经济减速而转向的可能性依然很小，因为目前的经济结构以内需为主，与2008年过多依赖于外需是不同的，美债降级难以触发国内债市乾坤大逆转。

**PMI显示见底信号**

7月份中采PMI 有两点积极的信号值得关注：

第一，新订单在7月份出现了反季节性的上升，这预示着PMI可能已经见底，8 月份有望回升；

第二，采购量在7 月份也出现反季节性的上升，而采购量领先于产成品库存大约2-3个月，所以去库存大约在三季度会基本结束。

7月汇丰PMI虽然跌破50，但去年7月也跌破过50，与去年相比，今年的新订单更高，采购库存和成品库存都更低，显示实际的供需状况好于去年同期，此外7月汇丰最终值高于预览值预示着8月份的工业环比增速较7月份会进一步提高。当然下半年PMI 的反弹力度可能不及去年下半年，大约在50-53之间。

原因在于：首先，出口订单在下半年有下滑至50 以下的可能，这将抑制总订单的回升幅度；其次，订单回升速度缓慢将使得产成品库存的下降也较为缓慢；再次，购进价格的绝对水平仍高于去年同期，对于需求的复苏也会起到抑制作用。

**美债降级难致国内债市乾坤大逆转**

市场担心美债评级下调後，可能对全球金融系统的影响会超过2008年的次贷危机，一个主要的理由是美国市场利率会大幅攀升，提高全球的借贷成本，进而导致实体经济再次陷入衰退。

我们认为历史不会如此简单的重复。就美国情况而言，经济减速是不争的事实，但美国国债收益率不会因为降级而出现大幅飙升，所以经济在未来一段时间更有可能是低位徘徊，并非像2008年那样陷入负增长。

首先，美国国债的海外需求有刚性，而且欧洲国债同样也面临债务危机的问题，不太可能出现大幅度的减持；

其次，如果美国国债收益率出现大幅上升，美联储推出QE3的可能性就会增大，再次通过大规模资产购买来帮助压低美国国债利率。

就国内情况而言，货币政策在年内因为海外经济减速而转向的可能性依然很小，因为目前的经济结构以内需为主，与08年过多依赖于外需是不同的。更重要的是，如果美国实施QE3，那麽将再度推升大宗商品价格和国内热钱流入规模，通胀预期会重新增强，使得货币政策的放松空间更加有限。

**公开市场放量将抑制回购利率继续下滑**

回购利率的快速回落有三方面的原因：一是机构杠杆率的下降导致融资需求减弱；二是票据市场监管加强导致分支行更多的资金回流至总行，使得货币市场可拆出的资金量有所增加；三是公开市场持续净投放。

但第三个因素是无法持续的，本周公开市场到期量高达1920亿元，我们预计央行会通过1个月回购和3个月央票对冲掉大部分到期量，使得市场对资金面预期重新趋紧。

本周到期量中有1,090亿元是回购，央行完全可以通过非市场化的方式将这些回购到期资金继续锁定，而且3个月央票的一二级利差已显着缩小，市场需求也有望明显提高。1天回购利率已先于7天止跌企稳，按照历史对应关系，7天回购利率应该稳定在3.2-3.8%之间。

即使回购利率保持在低位，中长期国债和政策性银行债的收益率也未必能很快回落，因为从7月份的债券托管量来看，其它金融机构对信用债需求的减弱导致银行被动或主动增持了大量的信用债，对利率产品的配置需求会产生挤出效应。

总体而言，我们维持8月月报中的判断，伴随着资金面的改善和欧美债务危机的恶化，收益率有望出现回落但幅度不大，短债受益于回购利率的下降下滑的幅度会大于长债，後者仍会受到一级市场新债发行利率走高和QE3可能推出提升长期通胀预期的抑制

**超长期国债与10年期国债利差扩大**

配置型机构在近期认购国债时采取哑铃型的投标策略，从而更容易推高加权中标利率和边际利率，形成了一级带动二级调整的局面。

由于新券所在期限调整都更加充分，所以国债的配置应优先选择刚新发且未来一段时间不会再有新发的期限，目前5年期和20年期国债的相对价值最高。超长期国债与10年期国债的利差扩大主要是今年保险公司的需求减弱造成的，目前这一情况并没有改观，保险的可投资资金增量低于去年，而且在上半年已出现超配的现象。

本周发行30年国债，预计发行利率会延续前期高于二级市场水平的局面，边际利率可能达到4.6%以上(完)

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