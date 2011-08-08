〔中国债市〕现券收益率续跌,市场关注明日宏观数据和周内公开市场操作

路透北京8月8日电---中国银行间债市周一现券收益率继续下跌.交易员表示,通胀高水平或反转在即,短期资金供给较充裕,加之美国评级遭调降令避险意愿陡然升温等,均助现券收益率从之前高位续回落.

他们并指出,机构当前多关注周二公布的宏观经济指标是否会符合预期,以及央行本周公开市场回笼情况;现券收益率回落能否形成趋势,仍需待通胀水平和政策面的进一步明朗.

"今天现券收益率普跌,"北京一大行交易员称,"一方面虽然加息预期还有,但之前资金已推动现券反映了,机构多认为CPI反转在即;另一方面是资金面好转;还有就是,美债引发了避险需求,收益就从前期高点回落了."

中国国家统计局周二将公布7月居民消费价格指数(CPI)等宏观经济数据.路透预测结果显示,中国7月CPI预计较上年同期上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍稳居高位.近日来中国央行和发改委等再三强调,控通胀仍为首要任务,令加息预期渐起.[CPOLL-CN-MCE|ECI]

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.股市纷纷下落,具有避险功能的债市和黄金则走俏.美国公债价格周一在亚洲交易时段走高,收益率曲线变得陡峭.[ID:nCN1880839][US/TCN]

剩馀期限近0.30年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交续居首,收报100.30元,对应收益率3.7081%,成交143.63亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7431 3.0047

上日 2.8286 3.0151

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7914/3.7187

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6968/3.6438

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3083/4.2343

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