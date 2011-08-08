〔日本经济〕日本应利用日圆升值为灾後重建进口能源--前大藏省次官

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月8日电---日本前大藏省次官内海孚周一表示,政府不应为日圆兑美元升值感到烦恼,反而应该利用日圆升值的机会,将震灾後重建工作所需的能源进口最大化.
内海孚此前曾任分管国际事务的大藏省次官,现担任日本债信评级机构(Japan Credit Rating Agency)社长.他表示当前日圆兑美元的强劲势头只会再持续寥寥数月,之後将跌向85日圆.
"显然日圆不能作为避险货币.所以(推动日圆升值的)外部因素是美元和欧元疲弱.通过干预汇市是无法解决这些问题的."他说.
内海孚在1989-1991年期间担任分管国际事务的大藏省次官时,曾是负责外汇政策的最高官员.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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