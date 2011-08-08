〔日本经济〕日本应利用日圆升值为灾後重建进口能源--前大藏省次官

路透东京8月8日电---日本前大藏省次官内海孚周一表示,政府不应为日圆兑美元升值感到烦恼,反而应该利用日圆升值的机会,将震灾後重建工作所需的能源进口最大化.

内海孚此前曾任分管国际事务的大藏省次官,现担任日本债信评级机构(Japan Credit Rating Agency)社长.他表示当前日圆兑美元的强劲势头只会再持续寥寥数月,之後将跌向85日圆.

"显然日圆不能作为避险货币.所以(推动日圆升值的)外部因素是美元和欧元疲弱.通过干预汇市是无法解决这些问题的."他说.

内海孚在1989-1991年期间担任分管国际事务的大藏省次官时,曾是负责外汇政策的最高官员.(完)