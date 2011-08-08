〔中国汇市〕美国评级调降推动人民币兑美元收涨,但脱离盘中所创新高(更新版)

(新增交易员评论及更多报价)

* 人民币兑美元即期汇价跳涨

* 美国AAA级主权信用评级调降令美元承压

* 欧洲央行缓解欧债紧张态势立场,支撑欧元及人民币

* 尾盘客盘需求涌现,致人民币涨幅收窄

路透北京8月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期汇价收涨.标准普尔调降美国AAA级主权信用评级,令国际美元承压,人民币中间价应声大涨并创2005年7月汇改以来新高,带动人民币汇价盘中亦创新高.不过,客盘需求在尾盘时段涌现令涨幅收窄.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.4360 6.4379 *6.4250 *6.4305 6.4451 6.4404

注: 人民币中间价及盘中均创2005年7月汇改以来的新高

"今天人民币汇率跳涨,主要是美国主权评级遭到下调,让美债承压,欧元上涨,人民币就跟着涨."华东一银行交易员称.

该交易员并称,人民币总体还是处于升值之中,欧洲央行缓解欧债的立场,对欧元以及人民币也是一个支撑.

东京汇市欧元周一跳涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施缓解欧元区债市紧张状况,且七国集团(G7)重申将支撑金融市场稳定性及经济成长的承诺.[FRX/CN]

"人民币早上开盘有一个跳涨,此後走的一直比较稳,尾盘的时候,大家都有出来买(美元),"上海一银行交易员还称,"可能是客盘需求".

美国公债价格上周五下跌,成交放量,终止避险公债的涨势,因意大利采取措施阻止欧洲债务危机蔓延.[ID:nCN1881131]

标准普尔周一试图让全球投资者相信,其历史性的调降美国债信评级,不会立即对美国公债在亚太地区的主权买家产生影响.[ID:nCN1881979]

以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3755/85 6.3830

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4260/70 6.4350

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水514点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3846元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)