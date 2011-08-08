版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 17:27 BJT

〔投行观点〕2011年下半年布兰特原油均价料为每桶106美元--美银-美林

路透8月8日电---美国银行-美林周一表示:

* 在出现温和衰退的情况下,布兰特原油期价料短暂跌破每桶80美元

* 尽管下行风险加剧,仍维持明年布兰特原油均价在每桶114美元的预估

* 2011年下半年,布兰特原油均价料为每桶106美元

* 2011年下半年,美国西德克萨斯中质油(WTI)均价料为每桶90美元

* 2012年,布兰特原油均价料为每桶114美元,WTI均价料为102美元.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐