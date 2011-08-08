〔投行观点〕2011年下半年布兰特原油均价料为每桶106美元--美银-美林

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月8日电---美国银行-美林周一表示:
* 在出现温和衰退的情况下,布兰特原油期价料短暂跌破每桶80美元
* 尽管下行风险加剧,仍维持明年布兰特原油均价在每桶114美元的预估
* 2011年下半年,布兰特原油均价料为每桶106美元
* 2011年下半年,美国西德克萨斯中质油(WTI)均价料为每桶90美元
* 2012年,布兰特原油均价料为每桶114美元,WTI均价料为102美元.(完)
--编译 丁琦;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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