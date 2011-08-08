《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月8日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在标普下调美国信贷评级後,欧元在亚洲交易时段突破55日和100日均线1.4320至1.4345区间,并很可能向本月高点1.4450迈进.

主要阻力位仍在7月高点1.4575/80附近.进入过去几周交易区间1.4000/1.4500後,下跌仍是大概率事件.不过200日移动均线1.4030稍上方的支撑位,仍是难以攻破的关卡.

英镑/美元:无论市场如何波动,英镑看似都能守在1.6250/60支撑区域之上.市场当前看似在1.6240至1.6500之间交投.1.6250仍是关键支撑.

若英镑能持续跌破1.6250/60,则很可能跌回1.6180/1.6200,该水准在7月中曾扮演强力阻力位.

只有跌破1.6180,才会重新瞄准1.6080美元.

美元/日圆:上周日本入市干预,无疑清扫出一些放空头寸.不过尽管美元一度冲至80.25日圆,但收盘未能站上79.50/60区域,整体下降趋势没有变化.

除非有再次干预动作,否则美元可能进一步滑落向两次探底的重要支撑位76.25日圆.

日圆需要突破并收在79.50/60之上,才能实质上探并突破80.00关口以及55日移动均线,涨向81.00日圆的趋势线阻力位.

纽约 当日 今年来 2010年

0905GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.4343 1.4280 +0.44 +7.22 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.79 78.38 -0.75 -4.14 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 111.56 111.93 -0.33 +2.73 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7586 0.7671 -1.11 -18.74 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6419 1.6390 +0.18 +5.26 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9829 0.9814 +0.15 -1.38 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0359 1.0440 -0.78 +1.53 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8296 0.8432 -1.61 +6.48 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.570 81.830 -1.54 -3.01 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.530 66.090 -2.36 +2.02 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.71 128.46 -0.58 +0.83 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2481 1.2376 +0.85 -4.85 1.3117

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 田建华; 审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]