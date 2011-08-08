《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月8日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:在标普下调美国信贷评级後,欧元在亚洲交易时段突破55日和100日均线1.4320至1.4345区间,并很可能向本月高点1.4450迈进.
主要阻力位仍在7月高点1.4575/80附近.进入过去几周交易区间1.4000/1.4500後,下跌仍是大概率事件.不过200日移动均线1.4030稍上方的支撑位,仍是难以攻破的关卡.
英镑/美元:无论市场如何波动,英镑看似都能守在1.6250/60支撑区域之上.市场当前看似在1.6240至1.6500之间交投.1.6250仍是关键支撑.
若英镑能持续跌破1.6250/60,则很可能跌回1.6180/1.6200,该水准在7月中曾扮演强力阻力位.
只有跌破1.6180,才会重新瞄准1.6080美元.
美元/日圆:上周日本入市干预,无疑清扫出一些放空头寸.不过尽管美元一度冲至80.25日圆,但收盘未能站上79.50/60区域,整体下降趋势没有变化.
除非有再次干预动作,否则美元可能进一步滑落向两次探底的重要支撑位76.25日圆.
日圆需要突破并收在79.50/60之上,才能实质上探并突破80.00关口以及55日移动均线,涨向81.00日圆的趋势线阻力位.
纽约 当日 今年来 2010年
0905GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.4343 1.4280 +0.44 +7.22 1.3377
美元/日圆 JPY= 77.79 78.38 -0.75 -4.14 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 111.56 111.93 -0.33 +2.73 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.7586 0.7671 -1.11 -18.74 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.6419 1.6390 +0.18 +5.26 1.5599
美元/加元 CAD= 0.9829 0.9814 +0.15 -1.38 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0359 1.0440 -0.78 +1.53 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.8296 0.8432 -1.61 +6.48 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.570 81.830 -1.54 -3.01 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.530 66.090 -2.36 +2.02 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 127.71 128.46 -0.58 +0.83 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2481 1.2376 +0.85 -4.85 1.3117
--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 田建华; 审校 白云
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选