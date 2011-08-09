《中国经济焦点》7月CPI飙至37个月新高,外围因素或推迟紧缩时点

* 7月CPI涨幅创37个月新高,通胀面临复杂及长期因素

* 担忧情绪削弱CPI高于预期效应

* 大宗商品暴跌削弱通胀预期,下半年通胀将高位回落

* 紧缩政策调整时点或推後,利率工具料成首选

采写 北京中文部 撰写 赵红梅

路透北京8月9日电---中国7月通胀增幅超预期飙下37个月新高,尽管面临全球市场动盪的压力,中国宏观调控将难言放松,调利率抗通胀仍是市场共识.

不过分析师普遍认为,中国物价指数或将自8月逐步回落,欧美经济成长前景黯淡,三年前金融危机若隐若现之际,中国央行加息等政策调整时点可能推迟,料政策稳健性会增强.

"7月CPI涨幅再创新高有点超出市场预期....,推涨主要原因仍是猪肉价格上涨,7月上旬猪肉价格涨幅仍较多,加之翘尾因素对7月CPI仍有影响."中国国际经济交流中心研究员王军称.

他并表示,尽管CPI再创新高,但央行并未立即加息,主要是考虑到上周末标普调降美国评级,全球金融市场出现"黑色星期一",使外围因素变得更不确定,也加剧了国内宏观调控的难度.

东海证券宏观经济分析师李志兵亦认为,7月CPI涨幅基本可以确定为年内高点,但考虑到当前成本压力的增大,下半年通胀也难以快速回落,全年CPI恐难以低于4.5%.

中国国家统计局周二公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,且高于路透调查中值的6.3%;当月CPI环比则上涨0.5%.[ID:nCN1876575]

7月CPI超出市场预期,受消息影响,A股继续下跌,截至上午11:23分,上证指数.SSEC跌1.2%.澳元兑美元AUD=D4扩大跌势,下跌至1.0028美元,澳元兑日圆AUDJPY=R跌破78,为3月中以来最低.

上海期货交易所期铜合约SCFcv1开盘跌停,上海期铝SAFcv1和期锌SZNcv1合约开盘不久後亦跌停,虽不久後恢复交易,但仍持续跌势.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周二触及八个月低位,下跌2.7%,报每吨8,535美元.

欲浏览6月CPI和PPI数据,请点选[ID:nCN1827309]

欲浏览中国CPI图表,请点选(link.reuters.com/dyc23s)

**通胀面临复杂及长期因素**

分析师们认为,CPI的涨幅高位反复,2011年中国通货膨胀面临复杂及长期因素,将呈现"前高後不低"的态势,宏观调控难言放松.

"当前中国的通胀压力仍较大,目前大宗商品价格虽然出现了下跌,但我们无法判断这种下跌是否会持续,还是会短暂下跌後即出现反弹."兴业银行首席经济学家鲁政委认为,现在,西方主要经济体都在进一步宽松货币政策,这亦会加大中国控制通胀的压力.

据商务部数据显示,7月食品价格上涨压力高于预期,非食品价格受到季节性因素的影响再次攀升,统计局数据显示,7月CPI中的食品价格同比上涨14.8%;CPI中的非食品价格同比上涨2.9%.[ID:nCN1876575]

中国农业银行总行战略规划部付兵涛预计8月甚至9月份的通胀压力仍会比较大,不排除8月CPI继续冲高的可能性.

他表示,外部冲击影响虽然不会马上引发中国的输入性通胀,但对中国经济增长的预期会有影响,可能引发外需下降,中国需求回落,物价向上走的趋势没有改变.除了外部情况,国内的劳动力成本上升对物价的影响愈发明显.

申银万国首席宏观经济分析师李慧勇则认为,预计7月CPI已达高点,8月开始CPI涨幅料开始缓慢回落,但真正大幅回落要等到10月之後.

中国发改委近日称,下半年宏观政策取向仍将保持政策的连续性和稳定性,更加注重解决物价、住房价格过快上涨等突出矛盾和问题.

**紧缩政策调整时点或推後**

标普上周五下调美国评级後,全球股市哀鸿一片.全球经济陷入二次衰退的忧虑持续蔓延,这种数年难遇的情境下,中国央行宏观调控难度大增,货币政策紧缩力度或还会延续一段时间,但步伐正在逐渐放缓.

澳新银行首席分析师WARREN HOGAN认为,形势恶化的速度和程度堪比雷曼兄弟倒闭、2002年互联网泡沫破灭...以及1982年衰退时的局.如果股市再跌去5-10%,就会进入暗示着某种金融紊乱的深跌区间. [ID:nCN1885789]

分析师们均认为,利率工具是当前稳定和巩固物价形势的首选工具.如果8月CPI继续维持较高水平,央行很可能会继续动用利率工具.

"料继续维持年内加息1-2次的预期,只是政策出台的时点变得更难判断;如美国主权评级风波能够在一周内平复的话,目前就仍然无法排除宏观当局在8月後半月继续出台政策之可能."鲁政委称.

平安证券首席宏观经济分析师孙方红认为,短期来看政策可能会趋于缓和,国外经济前景恶化使政策趋缓的空间大了一点.政府也需要考虑通胀和经济增长本身的关系.

"如果政府认为美元贬值是无力控制的事情,对经济增长的呵护可能会更明显,资金面上会有一定放松,也会容忍一定程度的通胀."她认为.

不少分析师亦认为,一旦美国经济再次衰退,那麽市场对QE3的预期会显着升温;同时,美国经济衰退会加剧国内经济回落预期,从而会加速国内紧缩政策松动可能.

付兵涛亦称,考虑到美国主权评级被下调引发金融市场的剧烈波动,中国宏观政策可能更加慎重,近期中国可能不会加息,因加息将引发利差进一步加大,从而导致的热钱流入压力.

中国央行7月底召开的分支行长会议提出,要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合,继续实施稳健货币政策.(完)