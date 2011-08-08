〔投行观点〕美国评级遭下调後,全球金融市场和经济前景可能恶化--德银

路透北京8月8日电---德意志银行大中华区首席经济学家马骏周一撰文称,标普对美国评级下调之後将出现的若干"传导效应"和代表的市场预期可能使已经非常脆弱的全球金融市场和经济前景的进一步恶化.

文章称,对中国来说,应该密切关注近期欧美经济和金融市场面临的下行风险,及其对中国经济(尤其是对出口、航运和大宗商品行业)的负面影响,做好预案,保证宏观政策的灵活应对.

文章分析指出,首先,在美国评级下调之後,作为美国"政府支持企业(GSEs)"的美国住宅贷款抵押机构Freddie Mac和Fannie Mae很可能会面临评级下调.

此外,美国的一些保险公司和银行,还有美国市政债券也将会面临评级下调的压力.这些机构的融资金成本因此有可能上升,负面影响它们的盈利、现金流和投资与贷款能力,从而增加美国地方政府的财政压力和整体经济下行的风险.

第二,金融市场已经开始担心法国可能是下一个被评级公司下调的AAA级的国家.过去几个月,法国国债对德国国债的风险溢价已经明显上升到80个基点.即使评级公司在短期内不下调其主权信用评级,而只将其"前景"定为负面,法国的国债融资成本也将面临上行压力.这对目前正在恶化的欧洲债务危机来说是雪上加霜.

第三,全球金融市场对OECD国家财政政策的预期(某种程度上被美国国债评级下调所强化),表明市场将迫使这些政府进一步加大财政紧缩的力度.在消费和投资信心已经在过去十天内股市大跌的背景下受到严重挫伤的情况下,继续加大财政紧缩的力度将不可避免地增加短期经济衰退的风险.

马骏指出,从某种意义上讲,欧美经济正在陷入难以自拔的恶性循环:如果财政不紧缩,资本市场就会认为其财政不可持续和违约风险加大,而市场的观点有"自我实现"的功能:市场认为某个国家违约风险加大,就会推高其融资成本,而融资成本上升,又会增大其违约风险,导致整个金融市场的恐慌从而影响实体经济.

如果政府确实采取激进的财政紧缩措施(包括削减支出和加税),也会迫使短期经济增长减速,财政收入下降,使短期内财政问题将更加严重.在欧美市场上有影响力的一些经济学家认为欧美经济陷入再次衰退的概率已经在过去十天内上升到了30-50%.

第四,标普对美评级的下调增加了资本市场面对的不确定性.许多投资者对评级下调所带来的直接和间接的影响无法准确判断和估计,其第一反应就是抛售可能面临更大风险的资产,从而增加了金融市场恐慌性抛售的压力.而股票市场的大幅下跌又会通过负面财富效应和信心传导渠道冲击实体经济.

文章称,鉴于以上的风险,欧美政府和央行肯定会采取一些对应措施.比如,上周欧洲中央银行(ECB)已经开始购买欧洲一些国家的国债(包括葡萄牙和爱尔兰),今後也会有条件地购买西班牙和意大利的国债,但会要求这些国家采取更多的财政紧缩政策和推动结构性改革.西班牙和意大利政府也正在推出这些政策.美国方面,联储可能会用更强的措词来表述其"在很长一段时间内"保持极低利率的意图.(完)