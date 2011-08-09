《交易视点》中国可转债市场8月将继续在底部徘徊，抄底时机隐现--中金

路透上海8月9日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，中国可转债市场底部煎熬状态还将在8月份持续，仓位不重投资者建议继续持有，抄底时机开始隐现，但介入节奏上还需要十分耐心。

**转债市场估值见底，但8月难现拐点**

我们对市场有两点看法：第一，石化、中行转债已经临近面值“大底”价位，工行也已经触及估值底。我们注意到筹码稀缺溢价逐步消退，大盘转债与中小盘个券之间估值差异明显收敛。而转债品种在正股下跌时防御性明显增强，正股上涨时联动性明显增强，这些显然都是估值见底的积极迹象。

第二，转债个券总体条款保护较差，在估值压力兑现後，趋势的逆转更加依赖股市。但股市尚未出现明显转机，转债本身供求再平衡进程还需供给兑现考验，回购利率不低情况下持有转债的机会成本仍较高。

因此，虽然转债调整空间越来越有限，但底部煎熬状态还将在8月份持续，还看不到明显的上涨拐点和空间。股市表现和新券上市带动二级市场个券估值下降仍是值得警惕的风险点，建议静待供给压力的兑现，并耐心等待股市转机。

仓位不重投资者建议继续持有。抄底时机开始隐现，但基于上述判断，介入节奏上还需要十分耐心。大盘转债和双良、新钢等条款保护较好个券值得关注。基于对股市的判断，股性个券仍将弱势震荡，其中巨轮具备较好的配置价值。

一级市场来看，机场转债预计本周上市，定位将较低。55亿元的国电转债上周过会，最快在8月底发行。

**热点个券**

巨轮转债：巨轮转债上市定位明显低于市场预期。该转债规模很小，可以预见未来二级市场流动性将较差，低位买入并长期持有可能是较好的选择，交易性机会很难把握。

我们建议首日低吸的投资者长期持有该转债，理由如下：第一、巨轮基本面特色鲜明，未来几年仍处于快速发展轨道，股价估值合理；第二，从中长期来看，当前股市点位或许是中性偏下位置；第三、转债估值水平从绝对和相对水平看都很低。风险方面，供给冲击风险很小，而股价调整风险难以排除，但至少上市初期低位介入可能收集到足够筹码。

双良转债：双良中期业绩表现差强人意，EPS仅为0.09元，低于市场预期。展望未来，公司机械业务预计仍有亮点，但化工业务将继续底部徘徊。转债价格逼近回售价，增强持有者条款博弈的胜算概率。不过，条款博弈仍存在一些变数，再次拉抬正股是最大风险点。抓住条款博弈底线，105-107元建议积极增持，110元之下不减持。博弈正股拉抬有风险，建议投资者慎重参与。(完)

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