版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 18:23 BJT

〔欧洲金融〕德国称,无迹象显示ECB所购意大利/西班牙债券将转入EFSF

路透柏林8月8日电---德国政府发言人Christoph Steegmans周一在记者会上称:

* 未得知有任何迹象显示欧洲央行(ECB)购买的意大利/西班牙债券日後将转入欧洲金融稳定机构(EFSF)

* 德法声明内容没有与7月21日欧盟峰会协议不同之处

* 不清楚任何有关G7财长召开更多会议或提早举行会议的计划

* 欧洲央行在独立购买欧元区国家债券.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐