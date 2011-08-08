〔欧洲金融〕德国称,无迹象显示ECB所购意大利/西班牙债券将转入EFSF

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林8月8日电---德国政府发言人Christoph Steegmans周一在记者会上称:
* 未得知有任何迹象显示欧洲央行(ECB)购买的意大利/西班牙债券日後将转入欧洲金融稳定机构(EFSF)
* 德法声明内容没有与7月21日欧盟峰会协议不同之处
* 不清楚任何有关G7财长召开更多会议或提早举行会议的计划
* 欧洲央行在独立购买欧元区国家债券.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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