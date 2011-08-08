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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 18:23 BJT

〔欧洲股市〕主要股指延续跌势,银行股转跌

路透伦敦8月8日电---欧洲股市周一在动荡交投中延续跌势;交易商表示,市场怀疑欧元区决策者是否能够使主权债务危机受控.

泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3进一步下滑,跌2%至955.41点.

德国DAX股指.GDAXI挫跌2.6%,法国CAC 40股指.FCHI下滑2%.

希腊股市综合股价指数.FCHI重挫4.6%,银行类股指数.FTATBNK下挫3%.(完)

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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