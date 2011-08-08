〔中港股市〕沪市受美国债信评级下调影响跌至逾一年低点,港股也下挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月8日电---中港股市周一狂跌至2010年7月来低位,散户抛售银行股及工业股,因美国债信评级遭调降,令本已出现的降低风险操作进一步扩散.
欧洲央行购买意大利及西班牙公债令欧洲股市盘初上扬,扶助港股扳回盘中部分跌幅,此前投资者并未重视20国集团(G20)财长及央行官员此前所作的有关稳定全球市场的承诺.
但港股走势依旧震荡.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。