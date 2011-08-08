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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 18:15 BJT

〔中港股市〕沪市受美国债信评级下调影响跌至逾一年低点,港股也下挫

路透香港8月8日电---中港股市周一狂跌至2010年7月来低位,散户抛售银行股及工业股,因美国债信评级遭调降,令本已出现的降低风险操作进一步扩散.

欧洲央行购买意大利及西班牙公债令欧洲股市盘初上扬,扶助港股扳回盘中部分跌幅,此前投资者并未重视20国集团(G20)财长及央行官员此前所作的有关稳定全球市场的承诺.

但港股走势依旧震荡.

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