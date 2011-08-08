新闻人物：泰国首位女总理英拉-西那瓦的华丽转型

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷8月5日电---从商业领袖到政府首脑，泰国首位女总理英拉-西那瓦(Yingluck Shinawatra)的这一角色转换只用了不到三个月的时间。她续写着其兄他信的平民主义遗产，震撼了泰国政坛。

这位现年44岁的商界女性从寂寂无名迅速成为一位明星人物。凭着美貌和脚踏实地的行事作风，她很快便赢得了穷人的支持。他信曾凭借贫民的支持两次当选泰国总理，他们将他信回国的希望寄托在英拉身上。

作为一名初涉政坛者，英拉在应对他信竞争对手时所表现出来的优雅和谦逊为她赢得了广泛的尊敬。即便是那些急于获得政治资本的反对者也不敢轻易诋毁她。

就在7月3日大选前的一个多月，他信所属的为泰党还是一片混乱。他信试图在迪拜来指挥竞选活动，因其曾被入狱两年，无法回国。

他信将其鲜为人知的妹妹推入政坛的举动起初令人不解，但很快就被认识到这一举动有多高明，因英拉获得了民众的好评，并很快抢走了现任总理阿披实的风头。

英拉5月16日被为泰党推到前台之後不久，为泰党在民调中的支持率迅速提升。

国有电视频道也罕见地对她的竞选活动进行了广泛报导，英拉的各种形象成为各大媒体的头版头条。

在泰国80年的民主历史中，女性首次有机会成为总理。

经济学人信息部分析家Danny Richards表示：“这绝对是个明智的策略。她有魅力且是个新面孔，她展现了泰国人不咄咄逼人的一面，并真正强化了他信所留给人们的形象。”

“这有风险，但的确没有能领导为泰党的人选。为泰党并没有一个大人物可以继承他信的衣钵，赢得大选。”

尽管出生于泰国最富盛名的政治家族之一，但英拉被认为是最不可能竞选总理的人选。

她的教育背景和经历几乎都与商业有关。英拉毕业于清迈大学(Chiang Mai University)和美国肯塔基州立大学，随後进入家族企业就职。

她在2002年成为手机运营商Advanced Info Service PCLADVA.BK的首席执行官，随後成为家族房地产企业SC Asset Corp(SC.BK)的总裁。

《民族报》(Nation)专栏作家Suthichai Yoon写道：“英拉的真正挑战并非是如何兑现竞选承诺，首先是她作为一名真正领袖的公信力。”（完）