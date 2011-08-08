版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 19:07 BJT

〔东南亚股市〕悉数重挫,标普下调美国评级引发对全球经济的担忧

路透科伦坡8月8日电---周一东南亚股市挫跌,新加坡股市领跌,因在标普下调美国信贷评级後,市场担忧全球经济前景.

新加坡股市.FTSTI收盘大跌3.7%,创13个月收盘低点,盘中跌幅一度达至4.9%.印尼股市.JKSE收低1.8%,盘中最高跌幅为5.2%.

马来西亚.KLSE和泰国股市.SETI分别收低1.8%和1.4%.

CIMB-GK Research驻新加坡分析师Song Seng Wun称,"投资者不确定评级下调对美国和全球经济来说意味着什麽."

"投资者转而防御,或仅持有有限的流动性极强的大型股,这些股票可能让投资者放心一些,他们可以任何时候清仓.今日全线下挫,没有幸免."

新加坡和马来西亚股市成交量比30日均值高一倍多,印尼股市成交是均值的1.65倍.

分析师称,由于对全球经济衰退的担忧,大宗商品公司可能最受冲击.

1047GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2884.00 -110.78 -3.70 -9.59 3190.04

马来西亚 .KLSE 1496.99 -27.44 -1.80 -1.44 1518.91

泰国 .SETI 1078.19 -15.19 -1.39 +4.40 1032.76

印尼 .JKSE 3850.27 -71.38 -1.82 +3.96 3703.51

菲律宾 .PSI 4331.24 -106.31 -2.40 +3.10 4201.14

越南 .VNI 396.41 -4.47 -1.12 -18.21 484.66

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 田建华;审校 王丽鑫

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐