〔东南亚股市〕悉数重挫,标普下调美国评级引发对全球经济的担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透科伦坡8月8日电---周一东南亚股市挫跌,新加坡股市领跌,因在标普下调美国信贷评级後,市场担忧全球经济前景.
新加坡股市.FTSTI收盘大跌3.7%,创13个月收盘低点,盘中跌幅一度达至4.9%.印尼股市.JKSE收低1.8%,盘中最高跌幅为5.2%.
马来西亚.KLSE和泰国股市.SETI分别收低1.8%和1.4%.
CIMB-GK Research驻新加坡分析师Song Seng Wun称,"投资者不确定评级下调对美国和全球经济来说意味着什麽."
"投资者转而防御,或仅持有有限的流动性极强的大型股,这些股票可能让投资者放心一些,他们可以任何时候清仓.今日全线下挫,没有幸免."
新加坡和马来西亚股市成交量比30日均值高一倍多,印尼股市成交是均值的1.65倍.
分析师称,由于对全球经济衰退的担忧,大宗商品公司可能最受冲击.
1047GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2884.00 -110.78 -3.70 -9.59 3190.04
马来西亚 .KLSE 1496.99 -27.44 -1.80 -1.44 1518.91
泰国 .SETI 1078.19 -15.19 -1.39 +4.40 1032.76
印尼 .JKSE 3850.27 -71.38 -1.82 +3.96 3703.51
菲律宾 .PSI 4331.24 -106.31 -2.40 +3.10 4201.14
越南 .VNI 396.41 -4.47 -1.12 -18.21 484.66
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(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。