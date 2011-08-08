〔中国金融〕二季度末信用卡应偿信贷总额同比倍增,逾期半年占比为1.7%--央行

路透北京8月8日电---中国人民银行周一表示,截至第二季度末,全国信用卡期末应偿信贷总额5,851.06亿元人民币,同比增长103.3%,较第一季度增加1,113.24亿元,增长23.5%.

刊登于央行网站上的报告还显示,信用卡逾期半年未偿信贷总额99.29亿元,同比增长36.0%,较第一季度增加17.22亿元,增长21.0%;信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.7%,占比与第一季度持平.

第二季度,全国共办理非现金支付业务82.04亿笔,金额263.41万亿元人民币,同比分别增长19.7%和22.7%,支付业务增速有所回落,笔数和金额增速同比分别回落11.4个百分点和5.2个百分点.

期内全国共发生票据业务2.05亿笔,金额70.68万亿元,笔数同比下降4.9%,金额同比增长2.6%.

截至第二季度末,全国累计发行银行卡26.74亿张,同比增长18.0%,增速较上年同期加快3.5个百分点.其中,信用卡累计发卡量为2.57亿张,较第一季度末增长6.3%,同比增长24.3%,增速较上年同期放缓3.0个百分点.(完)

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