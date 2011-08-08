《交易视点》全球主权债务危机爆发,欧元解体进入倒计时--第一创业证券

路透北京8月8日电---标准普尔上周末宣布美国历史上的首次遭降级.中国第一创业证券创金资产董事总经理万晓西表示，标普下调美国评级意味着AAA的英国、法国和AA的西班牙以及A+的意大利的等多数国家评级可能会进一步被下调，标志全球主权债务危机正式爆发，也表明欧元解体进入倒计时。

2011年欧元危机与1992年的欧洲货币体系危机性质是相同的，最终结果也将是类似的，1992年英镑和里拉被迫退出欧洲货币体系，当前意大利、西班牙甚至包括法国退出欧元的可能性是很高的，法国外债与GDP的比例高达208%。

因此，应该大幅减持部分欧元区国家国债，降低欧元风险敞口，根本原因是欧盟并没有把中国作为朋友，口惠而实不至，至今禁止向中国出口武器并且不承认中国的市场经济地位。当然如果欧盟立即正式宣布废除武器出口禁令并且承认中国市场经济地位，中国可以考虑不减持欧元债券。

**不排除他国主权债务评级被下调**

此次美国主权债务评级对中国经济间接影响较大。降级事件将加剧投资者对全球经济增长风险的担忧，全球范围内避险情绪会升温。市场风险偏好降低，投资意愿减少，会直接导致全球经济增长下降。

标普调低美国主权债务评级会形成系列冲击，不排除陆续其他国家主权债务评级被下调。这一点从G7（七国集团）8日亚太股市开市前发布联合声明可见一斑。G7宣布将采取一切举措维持金融市场稳定。

从各国决策层应对措施看，政府紧急处理方式接近2008年金融危机发生时情景。美欧股市近期连续暴跌正是对经济未来不确定性的担忧。

至于广为市场关注的城投债、铁路债等信用债，市场担忧情绪在日渐增加。细看城投债的发行公告，主要投资于城市建设、污水厂等，这些基础设施的赢利能力不可持续，主要靠政府还债。

但实际上,城投债的主要风险是流动性风险，而非偿付风险。

**近期加息可能性较低**

周二7月宏观经济数据将要公布，预期7月CPI仍维持高位，若宏观经济数据不乐观，近期有无加息的可能。有市场人士坦言，外围市场都快二次探底了，还加什麽息。

不过，近期加息可能性较低。因为外围市场冲击大，美国主权债务评级并不是一件孤立事件，是一系列事件的开始。

从当前经济数据，如工业增加值环比上升看，目前中国经济暂无下行迹象，宏观调控政策不会放松太快，恐略微下降。

今日上证综指下跌3.79%，说明外围因素正在起作用，悲观情绪在蔓延。不过，A股下跌内因起重要作用。如前期的动车追尾事件引发对经济发展模式的反思，标普下调美国主权债务评级引发对凯恩斯赤字财政政策的反思。(完)