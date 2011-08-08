版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 19:12 BJT

〔亚洲橡胶〕8月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月8日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 366.0 74 365.5 4

9月 368.0 128 367.8 5

10月 366.7 150 370.8 3

11月 367.1 209 368.0 40

12月 368.5 1665 369.2 248

1月 370.5 6257 371.2 1544

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 王丽鑫

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐