《交易视点》中国信用债市场止跌反弹,短融风险有限--中信

路透北京8月9日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用债的策略周报认为，当前的短端收益率已经在很大程度上隐含了对资金面持续趋紧的担忧，即使未来资金面再度紧张，短融所面临的利率风险也有限，对于资金使用期限较短的投资者可以加大配置力度。

**中票市场面临有利因素**

一是资金面逐渐趋于宽松；二是对外围经济疲软的担忧可能使得市场对通胀和紧缩政策的预期有所减弱，但考虑到短期内通胀仍处于高位，且收益率曲线过于平坦，因此收益率下行可能更多表现为短端的下行，而中长端可能保持稳定。继续建议投资者加大3年期品种的配置比例。

从供给趋势看，短融由于到期规模较高，因此净供给规模可能维持低位；7月份中票注册量的冲高可能使得短期内中票发行量有所上升，而私募中票可能的重启将增加供给压力；

企业债市场需要关注城投债何时重启以及铁道及国网等超AAA企业债的发行窗口；对于商业银行次级债，由于银行补充资本金的压力仍然较大，供给可能仍然较高。信用债整体供给压力较大。

对整体信用债而言，7月份商业银行的托管净增量均高于基金类机构；基金类机构7月份企业债和中票托管量的大幅增加，更可能是由于商业银行理财产品持有债券在表内外腾挪的结果，并非明显的增持行为，基金类机构在7月份大幅减仓短融，应更能反映其当月信用债投资；

**交易所信用债止跌反弹**

高等级分离债及低等级城投债反弹幅度较大，而前期稳定的地产债则出现明显下跌；市场反弹主要原因包括：第一，交易所和银行间市场资金面明显缓解；

第二，传言称财政部草拟同意部分省（市）试点发债的初步方案，这一定程度缓解了对城投债违约风险的担忧；

第三，传言社保基金遴选80亿信用债投资组合管理人，表明其社保认可当前信用债的收益率水平，向市场释放出较为积极的信号。

**投资建议**

第一，前期高等级信用债收益率的大幅调整反映了对流动性紧张的过度悲观预期，流动性缓解後投资价值显现，继续建议逐步增持短久期高等级的交易所信用债。

第二，当前并非继续大幅看空城投债的时候，但此次调整应该是系统性的信用风险重估，除非有非常明确的地方政府债务解决方案，否则很难使得投资者大规模再次买入城投债，而後续城投债的供给依然很多，不应对城投债反弹幅度抱有太大期望。

预计城投债在信用事件真空、流动性缓解的情况下，收益率保持稳中略降的可能性较大。

建议投资者目前可开始挑选省级、东部地级城投或有第三方企业担保的城投债，寻找泥沙俱下带来的错杀机会，为出现明确政策信号後的配置做准备。(完)

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