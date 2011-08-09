《交易视点》美元指数很可能见底回升,中国1-5年金融债可配置--中信

路透北京8月9日电---中国中信证券(600030.SS)最新的利率产品周报指出，近年来中国债市(尤其是互换市场)的走势与美元指数相关性较高,美元指数见底回升的概率较高,因此建议投资者继续积极配置1~5 年期的政策性金融债。

**不排除再升存准率**

美国商务部公布的二季度实际GDP季调後环比折年率初值为1.3%，同时，大幅修正了一季度的GDP增长率至0.4%。

美国经济要走出流动性陷阱，仍需要继续实行宽松的货币政策，促进投资和出口。同时需要继续依赖财政政策的刺激。

然而，由于国内政治的压力，美国推出财政刺激的可能性较小。最大的可能性是推出新一轮的定量宽松政策。

考虑到公开市场回笼效率日益减弱，不排除央行继续上调存款准备金率的可能性，但我们认为未来上调存款准备金率将只是顺势而为，不会像今年1月份和6月份那样发挥货币紧缩的作用。

从对流动性的冲击来看，未来上调存款准备金的影响将趋于减弱。

**市场研判**

2007 年以来，中国债市（尤其是互换市场）的走势与美元指数的相关性较高，中国2008年下半年与2010 年上半年的债券牛市均伴随着美元指数的大幅上升。

展望未来美元指数走势，我们认为呈现见底回升的概率较高：其一，自07年以来，美元指数一直在72~89 的区间内震荡，当前美元指数在74 左右，如果没有颠覆性的事件发生，美元指数脱离这一振荡区间的可能性不大；

其二，我们认为即使美联储推出QE3，也很可能会被市场解读为利空出尽，因而反倒可能成为导致美元指数上升的推手；

其三，尽管今年以来美国经济增长乏力，但欧洲和日本的经济增长也同样脆弱，尤其是南欧国家，更需要欧元贬值来缓解债务困境。

当然，美元指数只是我们研判国内债市的一个角度，我们还需要从其它的角度来进一步完善对後市的研判。策略上，我们建议投资者继续积极配置1~5 年期的政策性金融债。

**互换策略**

在上周的周报中，我们建议投资者收1~5 年期Repo 互换固定，截止目前已获得巨额收益。

考虑到短期内互换利率下降速度过快，继续收Repo 互换固定的安全边际大大下降。

因此，建议投资者保持观望，仓位较重的投资者可以考虑适当平仓。(完)

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