〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及去年10月来最低,受美国评级下调冲击

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡8月8日电---周一马来西亚棕榈油期货下跌,至逾九个月来最低,因投资者担忧全球经济增长,和大宗商品未来需求.此前美国AAA评级遭下调.
棕榈油期货跌破关键的3,000马币(林吉特)水准.
"投资者当前削减仓位,不过棕榈油跌势不是很大,因其是最便宜的植物油.投资者会因此回归."一外资商品经纪公司交易员称.
指标10月棕榈油期约KPOc3一度下跌1.9%至每吨2,994马币,为去年10月末以来最低.
总成交量为38,986口.
路透分析师王涛称,空头目标是2,950马币.
棕榈油表现仍好于其他大宗商品,因需求强劲.
尽管交易商预计本周船货调查机构公布8月1-10日出口下滑,但降幅应有限,因大买家或利用价格下跌来锁定订单.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。