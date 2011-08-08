〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及去年10月来最低,受美国评级下调冲击

路透吉隆坡8月8日电---周一马来西亚棕榈油期货下跌,至逾九个月来最低,因投资者担忧全球经济增长,和大宗商品未来需求.此前美国AAA评级遭下调.

棕榈油期货跌破关键的3,000马币(林吉特)水准.

"投资者当前削减仓位,不过棕榈油跌势不是很大,因其是最便宜的植物油.投资者会因此回归."一外资商品经纪公司交易员称.

指标10月棕榈油期约KPOc3一度下跌1.9%至每吨2,994马币,为去年10月末以来最低.

总成交量为38,986口.

路透分析师王涛称,空头目标是2,950马币.

棕榈油表现仍好于其他大宗商品,因需求强劲.

尽管交易商预计本周船货调查机构公布8月1-10日出口下滑,但降幅应有限,因大买家或利用价格下跌来锁定订单.(完)