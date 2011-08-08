〔伦敦美债〕公债价格上涨,因标普调降美国债信评级引发股市大跌

路透伦敦香港8月8日电---美国公债价格周一在欧洲市场升高,未受美国债信评级遭调降影响,因投资者担心全球经济放缓,回避风险资产而青睐安全的债券.

标准普尔调降美国债信评级,非但没有冲击美债,反而与本已存在的不确定性一道,促使投资者抛出股票等风险资产,在股市引发2008年金融危机以来最严重跌势.

"(标普行动)对美债的影响相当小,因对全球经济的担心引发持续避险活动,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic称.