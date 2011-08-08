〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差小跌,谨慎情绪弥漫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月8日电---周一亚洲石脑油价格触及两周高位,裂解价差跌幅小于1%.
不过市场担忧若经济衰退来袭,消费者需求可能下滑,且这会极大影响石化产品.
一北亚交易员称,"当前难以预测石脑油方向,买家担心由于基本面恶化而导致石化产品利润率下滑."
"不过当前石脑油可能维持中性,除非台塑再次传来惊人消息,或西方石脑油开始运往亚洲.这些都会打压石脑油市场."
目前,仍不清楚台塑何时重启1号裂解装置.
日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨2.50美元,至每吨909.00美元.
9月下半月和10月下半月互换逆价差缩窄0.50美元,至每吨1.00美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌0.05美元,至每吨升水107.25美元,为7月18日以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 908.50/909.50 906.50 +2.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 98.48/98.58 98.53 0.00
8月石脑油互换NAF-1M-S 906.50/908.50 907.75 -0.25
9月石脑油互换NAF-2M-S 907.00/909.00 908.00 0.00
97号现货汽油GL97-SIN 123.85/123.95 121.50 +2.40
95号现货汽油GL95-SIN 118.15/118.25 118.60 -0.40
92号现货汽油GL92-SIN 114.75/114.85 114.00 +0.80
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.22/16.32 15.75 +0.52 (完)
--编译 田建华;审校 李军
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。