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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 22:16 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差小跌,谨慎情绪弥漫

路透新加坡8月8日电---周一亚洲石脑油价格触及两周高位,裂解价差跌幅小于1%.

不过市场担忧若经济衰退来袭,消费者需求可能下滑,且这会极大影响石化产品.

一北亚交易员称,"当前难以预测石脑油方向,买家担心由于基本面恶化而导致石化产品利润率下滑."

"不过当前石脑油可能维持中性,除非台塑再次传来惊人消息,或西方石脑油开始运往亚洲.这些都会打压石脑油市场."

目前,仍不清楚台塑何时重启1号裂解装置.

日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨2.50美元,至每吨909.00美元.

9月下半月和10月下半月互换逆价差缩窄0.50美元,至每吨1.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌0.05美元,至每吨升水107.25美元,为7月18日以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 908.50/909.50 906.50 +2.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 98.48/98.58 98.53 0.00

8月石脑油互换NAF-1M-S 906.50/908.50 907.75 -0.25

9月石脑油互换NAF-2M-S 907.00/909.00 908.00 0.00

97号现货汽油GL97-SIN 123.85/123.95 121.50 +2.40

95号现货汽油GL95-SIN 118.15/118.25 118.60 -0.40

92号现货汽油GL92-SIN 114.75/114.85 114.00 +0.80

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.22/16.32 15.75 +0.52 (完)

--编译 田建华;审校 李军

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