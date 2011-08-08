〔国际油市〕亚洲柴油8/9月互换价差升至三周高位,受台湾出口减少支撑

路透新加坡8月8日电---亚洲柴油近月升水周一连续第四日收窄,台湾出口减少以及西方需求坚挺的前景支撑市场.

据路透数据,至0830GMT,8/9月跨月价差升0.04美元至每桶负0.10美元,为7月18日转成即期合约以来最高.

台塑上周出口遭遇不可抗力,关闭日产能54万桶的炼厂,买家被迫从其他厂家寻找低硫柴油,市场因此受支撑.

"若台塑仍然关闭生产,则会有更大影响,当前影响更多表现在跨月价差,而非裂解价差."新加坡一交易员称.

不过亚洲市场仍受相对较高馏分油库存所累,即便新加坡岸上库存前周为连续第三周下滑.

至0830GMT,9月柴油裂解价差跌至每桶19美元下方,交易商称因原油价格震荡令一些市场人士在场边观望.

他们还表示,中国将为发电而增加柴油进口的预期消退,令价格受限.

9月柴油裂解价差跌0.73美元,至每桶较迪拜原油升水18.62美元.

航煤裂解价差跌0.71美元,至每桶20.31美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.40 121.8 121.6 121.7 -0.10 -0.08

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.00 120.4 120.2 120.3 -0.10 -0.08

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.85 121.2 121.0 121.2 -0.15 -0.12

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.45 122.8 122.6 122.8 -0.20 -0.16

8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 120.5 120.7 -0.12 -0.10

9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 120.6 120.8 -0.16 -0.13 (完)