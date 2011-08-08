〔国际油市〕亚洲柴油8/9月互换价差升至三周高位,受台湾出口减少支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月8日电---亚洲柴油近月升水周一连续第四日收窄,台湾出口减少以及西方需求坚挺的前景支撑市场.
据路透数据,至0830GMT,8/9月跨月价差升0.04美元至每桶负0.10美元,为7月18日转成即期合约以来最高.
台塑上周出口遭遇不可抗力,关闭日产能54万桶的炼厂,买家被迫从其他厂家寻找低硫柴油,市场因此受支撑.
"若台塑仍然关闭生产,则会有更大影响,当前影响更多表现在跨月价差,而非裂解价差."新加坡一交易员称.
不过亚洲市场仍受相对较高馏分油库存所累,即便新加坡岸上库存前周为连续第三周下滑.
至0830GMT,9月柴油裂解价差跌至每桶19美元下方,交易商称因原油价格震荡令一些市场人士在场边观望.
他们还表示,中国将为发电而增加柴油进口的预期消退,令价格受限.
9月柴油裂解价差跌0.73美元,至每桶较迪拜原油升水18.62美元.
航煤裂解价差跌0.71美元,至每桶20.31美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.40 121.8 121.6 121.7 -0.10 -0.08
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.00 120.4 120.2 120.3 -0.10 -0.08
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.85 121.2 121.0 121.2 -0.15 -0.12
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.45 122.8 122.6 122.8 -0.20 -0.16
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 120.5 120.7 -0.12 -0.10
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 120.6 120.8 -0.16 -0.13 (完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。