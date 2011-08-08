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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 22:00 BJT

〔国际油市〕燃料油持坚,因实货市场供需吃紧

路透新加坡8月8日电---亚洲燃料油周一持坚,指标原油连续第二个交易日在月度低位徘徊,近月跨月价差和裂解价差都维持在较强劲的水平.

不过实货市场交投活跃,尤其是零售船用原油,因固定价格持于低位吸引买家.

需求复苏料使实货供需基本面进一步吃紧,因三大供应商本月流入皆低于平均水平.

8月/9月跨月价差在0830GMT亚洲收盘时报每吨4.25美元,较上周五收盘价上涨近0.25美元.

9月裂解价差略跌0.07美元至每桶较迪拜原油贴水4.54美元.10月裂解价差下滑0.11美元至贴水5.32美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 639.50 640.00 639.75 636.60 3.15 0.49

现货380CST燃料油 FO380-SIN 632.40 632.70 632.55 629.70 2.85 0.45

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 643.00 645.00 644.00 643.00 1.00 0.16

380CST船用燃料油升水 10.60 12.30 11.45 13.30 -1.85

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.25 3.50 3.38 3.30 0.08 2.27

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.00 3.25 3.13 3.25 -0.13 -3.85(完)

--编译 王丽鑫;审校 田建华

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