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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 22:13 BJT

〔美国热股〕晶澳太阳能预计将录得季度亏损,股价早盘重挫

路透纽约8月8日电---晶澳太阳能(JASO.O)周一表示,太阳能设备价格大跌及库存减值费用将使该公司录得季度亏损,这带动其股价周一早盘大跌9.03%,至3.67美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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