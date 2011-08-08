〔美国热股〕银行类股重挫,因标准普尔下调了美国政府信用评等

路透纽约8月8日电---银行类股周一早盘下跌,因上周五评级机构标准普尔下调了美国政府信用评等.

美国银行(BAC.N)重挫8.20%,至7.5美元；花旗集团(C.N)下挫5.32%,至31.65美元；富国(WFC.N)下滑1.46%,至24.84美元；摩根大通(JPM.N)大跌2.65%至36.6美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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