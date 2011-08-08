〔美国热股〕Tyson Foods公布的季度获利同比下降,股价早盘小涨

路透纽约8月8日电---美国最大肉类加工企业Tyson Foods Inc(TSN.N)公布了较低的季度获利,因鸡的饲料成本上升,而且该公司为其牛肉猪肉厂购买的活牛和活猪价格上升.该公司预计当季旗下禽类业务将录得亏损.