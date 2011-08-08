〔欧洲汇市〕英镑兑欧元接近两个月高位,兑美元下跌

* 欧元全线下跌,因欧洲央行购买公债的影响消退

* 技术交易商认为,欧元/英镑将收于200日移动均线切入位下方

* 英镑/美元下跌,因避险情绪升温

路透伦敦8月8日电---英镑兑全线下跌的欧元周一接近两个月高位,因投资者担心欧洲央行买入西班牙和意大利公债将对欧元区债务危机仅产生有限的正面影响.

英国鲜有经济数据或消息使英镑走向主要由风险情绪主导,标准普尔周五稍晚将美国主权信用评级从AAA调降至AA+,使英镑进一步遭受打压,股市和风险资产也受创.

欧元/美元下跌约0.6%,至0.8662英镑,接近上周触及的两个月低位0.8655英镑.

交易商称,良好支撑在200日移动均线切入位0.8665英镑左右.技术分析师表示,如果欧元/英镑于2月来首次当日收于200日移动均线切入位下方,将是欧元的重要负面信号.

交易商称,欧洲央行购买公债的举措被人们对法国主权信用评等的忧虑而盖过,因法国债务违约担保成本在美国主权信用评等被下调後大幅上升,市场可能将进一步抛售欧元.

英镑/美元GBP=D4在交投淡静中从稍早高位1.6478美元拉回,当日跌约0.5%,报1.6308美元.

交易商称,1.6480-1.6500美元区域的大量卖单将抑制英镑升势.

阻力位亦处于1.6519美元,这是英镑从4月28日高位1.6747美元至7月12日低位1.5781美元的76.4%回调位.

英央行周三将公布季度通胀报告,如果在该报告中调降经济增长预估,英镑可能将承受风险.

事实上,一些市场人士臆测,如果英国国内经济增长依旧迟滞,全球经济出现复苏困难等外部风险,那麽英央行可能将不得不采取更多量化宽松政策.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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