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商品期货 | 2011年 8月 8日 星期一 23:04 BJT

〔USDA报告〕8月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月8日电---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 08/04/11 07/28/11 07/28/11 08/05/10

初值 修正值 前值

小麦 25,238 16,214 16,158 14,852

燕麦 0 73 2 0

大麦 0 0 0 8

玉米 31,748 32,529 32,020 44,761

高粱 2,761 2,119 2,119 5,637

大豆 5,642 5,951 5,762 7,419

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 209,352 165,937

燕麦 110 18

大麦 1,523 204

玉米 1,659,416 1,734,386

高粱 140,040 155,784

大豆 1,452,559 1,412,757

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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