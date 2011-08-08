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债券 | 2011年 8月 8日 星期一 23:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.065%,投标倍数为4.33

路透华盛顿8月8日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.065

中值 0.050

低值 0.010

投资 0.066

价格 99.967139

高值得标比率 89.82%

投标倍数 4.33

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,129,100

总投标 116,872,009,100

竞争性投标得标 25,606,120,000

非竞争性投标得标 694,009,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/08/11

到期日 2012/02/09

CUSIP码 9127953C3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李富强;审校 母红

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