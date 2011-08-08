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债券 | 2011年 8月 8日 星期一 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.045%,投标倍数为4.09

路透华盛顿8月8日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.045

中值 0.030

低值 0.000

投资 0.046

价格/得标

价格 99.988625

比率 10.70%

投标倍数 4.09

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,391,900

总投标 118,696,591,900

竞争性投标得标 27,962,089,000

非竞争性投标得标 863,302,900

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/08/11

到期日 2011/11/10

CUSIP码 9127953T6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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