〔欧元债市〕欧洲央行买盘支撑意大利和西班牙公债

* 意大利和西班牙公债收益率回落,因欧洲央行开始购买其公债

* 意大利和西班牙公债免受风险资产抛售的影响

* 德债跟随美国公债上扬,因股市重挫

路透伦敦8月8日电---意大利和西班牙公债周一受欧洲央行买盘支撑,收益率大幅回落,德债大涨,投资者因美国评等被调降而倍感不安,纷纷弃股票投安全资产.

交易商称,欧洲央行主要购买五年期意大利和西班牙公债,但也购买两国10年期以下公债以及其他外围公债,欧洲央行周日表示,将"积极执行"其公债购买计划.

意大利和西班牙公债收益率全线回落多至一个大点.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB尾盘报5.33%,脱离日低5.18%,此为7月22日以来首见的水平.意大利10年期公债收益率较可比西班牙公债收益率高出12个基点.

但市场认为欧洲央行此举仅为暂时性解决方案,因意大利公债市场规模巨大,高达1.6万亿美元.部分分析师称,从长期来看,需要采取更多影响深远的举措,或部分欧元区风险被解除.

美国评等被调降後逃离股市的资金推动德债期货FGBLc1攀升逾一个大点,至133.46.

合约交易区间为130.57-133.67.10年期德债收益率DE10YT=TWEB日内跌至2.25%之下.

法国公债违约保险成本触及160个基点的纪录高位,日内上扬15.5个基点,因该国被视为下一个可能失去AAA评等的国家.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>