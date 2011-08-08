〔欧元债市〕欧洲央行买盘支撑意大利和西班牙公债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 意大利和西班牙公债收益率回落,因欧洲央行开始购买其公债
* 意大利和西班牙公债免受风险资产抛售的影响
* 德债跟随美国公债上扬,因股市重挫
路透伦敦8月8日电---意大利和西班牙公债周一受欧洲央行买盘支撑,收益率大幅回落,德债大涨,投资者因美国评等被调降而倍感不安,纷纷弃股票投安全资产.
交易商称,欧洲央行主要购买五年期意大利和西班牙公债,但也购买两国10年期以下公债以及其他外围公债,欧洲央行周日表示,将"积极执行"其公债购买计划.
意大利和西班牙公债收益率全线回落多至一个大点.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB尾盘报5.33%,脱离日低5.18%,此为7月22日以来首见的水平.意大利10年期公债收益率较可比西班牙公债收益率高出12个基点.
但市场认为欧洲央行此举仅为暂时性解决方案,因意大利公债市场规模巨大,高达1.6万亿美元.部分分析师称,从长期来看,需要采取更多影响深远的举措,或部分欧元区风险被解除.
美国评等被调降後逃离股市的资金推动德债期货FGBLc1攀升逾一个大点,至133.46.
合约交易区间为130.57-133.67.10年期德债收益率DE10YT=TWEB日内跌至2.25%之下.
法国公债违约保险成本触及160个基点的纪录高位,日内上扬15.5个基点,因该国被视为下一个可能失去AAA评等的国家.(完)
--编译 母红;审校 李军
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