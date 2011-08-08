〔美国债市〕垃圾级别的公司债利差走宽,因投资者消化美国评级遭下调

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约8月8日电---周一美国高收益公司债市场连续第六天走软,因投资者勉力应对标准普尔下调美国债信评级及欧洲央行干预主权债市场造成的市场波动性.
"目前二级市场基本上在发现价格的模式,"一承销官员表示."高收益公司债下跌三至六个基点不等,且如果有买家,也只是很少量买需."
这市况当然不利新债发行.本周将有三宗高收益公司债计划出笼,其中两宗仍然依照原定计划,将在本周稍早定价.
"目前对新债而言,是非常艰难的环境,"一银行家表示.
本周推出的债券中,Rock Ohio Caesars仍然准备推出3.8亿美元七年期不可赎回次顺位债,瑞信及德意志银行为联席簿记行.筹得的资金将用来发展分别在美国克利夫兰及辛辛那提的两家Horseshoe赌博公司.
JELD-WEN Escrow Corp正计划推出5.75亿美元的七年期不可赎回高级有担保次顺位债券,筹得的资金,加上Onex的股本投资7.65亿美元,将用来为JELD-WEN所有债务进行再融资.美银美林,富国,巴克莱及Key Bank为联席簿记行.
在二级市场,根据MarkitCDX,北美高收益指数午盘大跌2.5点,至94.438点,为12个月最大跌幅.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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